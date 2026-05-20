TP.HCM cắt 50% thủ tục, dồn lực hoàn thành 1.000 phòng học trong 100 ngày

Thứ Tư, 10:03, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để kịp đón học sinh năm học 2026-2027, TP.HCM vừa phát động đợt cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học". Việc mạnh tay cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư.

Khởi động bằng những công trình thiết thực

Ngày 19/5, dự án xây mới Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa được xây dựng trên nền đất khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ đã chính thức được khánh thành.

Với diện tích hơn 8.800 m2, quy mô 4 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh. 

Học sinh trường tiểu học Trần Đại Nghĩa

Sự kiện này mở đầu cho đợt cao điểm 100 ngày đêm, nằm trong chiến dịch tổng thể "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" của thành phố. Bước vào năm học mới tới đây, hàng trăm học sinh trên địa bàn phường sẽ được học tập tại cơ sở mới khang trang.

Không còn cảnh phải đưa con đi học nhờ ở địa điểm trường khác, nay chị Hồng Vân chỉ cần đi vài phút là đến trường.

"Cảm thấy rất mừng cho con vì được học ở trường với không gian mát mẻ, sạch sẽ, thoáng, cơ sở vật chất cũng tiện nghi cho con", chị Vân phấn khởi chia sẻ.

Cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa chỉ là một trong rất nhiều công trình mà TP.HCM đang gấp rút chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" đã đi được khoảng 1/3 chặng đường, với hơn 233 phòng học được triển khai.

Trong 100 ngày cao điểm còn lại, để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến kinh phí.

"Chúng tôi cùng các sở, ban, ngành tham mưu quy trình rút gọn, làm sao cắt giảm khoảng 50% thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của chủ tịch UBND TP.HCM để các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5/9 như kế hoạch đề ra", bà Hằng nói.

Bà Hằng thông tin thêm, hiện có 3 nhóm công trình được triển khai gồm: công trình chuyển tiếp, công trình đầu tư công trung hạn và những địa phương đăng ký đầu tư trung hạn chưa đủ có thể bổ sung công trình để đảm bảo mục tiêu.

Trụ sở UBND Quận 12 cũ dự kiến được cải tạo thành trường liên cấp, nằm trong chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành 1000 phòng học của TP.HCM (ảnh: Trần Quỳnh)

Đáng chú ý, trong đợt này, bên cạnh các trường xây mới, TP.HCM còn linh hoạt cải tạo nhiều trụ sở công cũ để làm trường học như: Trường Trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở UBND Quận 12 cũ và trụ sở UBND quận Tân Phú cũ.

54 phường, xã cùng ký cam kết

Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10-20%. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường, xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu.

Đây là nỗ lực rất lớn bởi trước đó, nhiều quận vùng ven như: Bình Tân, Quận 12 cũ... luôn rơi vào tình trạng quá tải lớp học (sĩ số từ 45-50 học sinh/lớp). Điển hình như khu vực quận Bình Tân cũ, dân số cơ học tăng nhanh khiến trường lớp luôn trong tình trạng thiếu hụt. 

Các địa phương cam kết thực hiện hoàn thành các công trình trường học thuộc chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1000 phòng học

Nói về bài toán tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Chủ tịch phường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân cũ) cho biết, UBND phường đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể.

Ngoài trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa vừa khánh thành, địa phương dự kiến có thêm một trường tiểu học đưa vào sử dụng trong năm học tới. Công trình này đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, phường cũng xin chủ trương xây dựng thêm 10 trường học. Trong năm 2026, địa phương dự kiến hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án, nếu được thông qua sẽ lập tức tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công.

Các bước đi này đều được tính toán, dự báo kỹ lưỡng theo từng nhóm độ tuổi dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, với lộ trình hoàn thành dự kiến vào năm 2028. 

"Phường đã khảo sát rất kỹ, trước đây có đặt ra xây dựng đồng loạt nhưng sau này tính toán, phường sẽ tập trung vào những khu vực cần thiết nhất để xây dựng, nhằm đảm bảo trường học được đưa vào hoạt động hiệu quả và đáp ứng thiết thực cho người dân trên địa bàn", ông Cường nói. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
