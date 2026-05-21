Tỷ lệ chọi vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu ở TP.HCM cao nhất nhiều năm qua

Thứ Năm, 18:01, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 4.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong khi trường tuyển 595 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/8.

Theo Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), số lượng thí sinh đăng ký vào lớp 10 năm nay là 4.707 em, tăng hơn 1.000 em so với năm ngoái. Tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất trong nhiều năm qua, đây cũng là trường chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất của TP.HCM năm nay.

Thí sinh tham gia thi lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu năm 2025 (Ảnh: C.P)

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5.

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên tự chọn trong 7 môn.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên, với điều kiện thuộc 2 nhóm khác nhau.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các bài thi, trong đó môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2. 

Nhiều năm liền, trường Phổ thông năng khiếu , chỉ tiêu tuyển sinh 2 cơ sở của trường phổ thông Năng khiếu là 595 học sinh.

Tại cơ sở An Đông (Quận 5 cũ), trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh.  

Chương trình tại đây tập trung phát triển kiến thức chuyên sâu, tư duy logic, kết hợp các hoạt động STEM, AI và hướng nghiệp theo từng lĩnh vực cụ thể. 

Tại sở Đông Hòa (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển 350 học sinh cho 10 lớp chuyên, gồm: Toán (2 lớp), Tiếng Anh (2 lớp), Ngữ văn (2 lớp) và các môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học (mỗi môn 1 lớp).

Cơ sở này sẽ chú trọng đào tạo năng lực tư duy liên ngành với nền tảng môn chuyên trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ và lĩnh vực Khoa học xã hội như: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, máy tính, kinh doanh và quản lý, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội… kết hợp với các hoạt động trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp liên quan.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
