English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác định 2 vị trí nghi có mộ tập thể 25 liệt sĩ ở bắc đèo Hải Vân

Thứ Bảy, 05:21, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về một ngôi mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế.

Đoàn công tác do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế, thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế làm trưởng đoàn đã đến xã Chân Mây- Lăng Cô khảo sát thông tin mộ liệt sĩ. 

xac dinh 2 vi tri nghi co mo tap the 25 liet si o bac deo hai van hinh anh 1
Đại tá Hà Văn Ái (thứ hai bên phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế cùng đoàn công tác khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại bắc đèo Hải Vân. (Ảnh: Lê Sáu)

Theo thông tin do ông Lê Chức, sinh năm 1938, nguyên là lái xe của chế độ cũ, hiện sinh sống tại Mỹ cung cấp ngày 25/7, năm 1970, ông từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng đến chôn tại một vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A. Từ thông tin này, ngày 20/8, tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sử dụng phương pháp tìm vết trên ảnh vệ tinh, khoanh vùng 4 vị trí nghi có liên quan tại phía bắc đỉnh đèo Hải Vân, dọc Quốc lộ 1A, gồm khu vực Km902+60, Km902+550, Km902+720 và Km902+H10.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhân chứng địa phương khảo sát thực địa. Qua đối chiếu bước đầu, 2 vị trí tại Km902+60 và Km902+H10 có nhiều điểm trùng khớp với thông tin được cung cấp, có cơ sở xác minh cao hơn.  Tại thực địa, vị trí Km902+60 có địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích khoảng 150m2, phù hợp với mô tả về địa điểm chôn hài cốt liệt sĩ. Vị trí Km902+H10 có địa hình hơi dốc, thoải xuống khe, diện tích khoảng 120m2, có nhiều điểm tương đồng với khu vực được xác định từ ảnh vệ tinh.

xac dinh 2 vi tri nghi co mo tap the 25 liet si o bac deo hai van hinh anh 2
Đoàn công tác Bộ CHQS thành phố Huế và nhân chứng địa phương xác định các vị trí trên bản đồ

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo Đội 192 tiếp tục phối hợp tìm kiếm nhân chứng, thu thập, xác minh thêm thông tin; đồng thời xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế và Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện các bước tiếp theo.

xac dinh 2 vi tri nghi co mo tap the 25 liet si o bac deo hai van hinh anh 3
Đại tá Hà Văn Ái (đứng giữa), Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế cùng lãnh đạo xã Chân Mây – Lăng Cô, nhân chứng kiểm tra thông tin

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, Bộ CHQS thành phố Huế, cho biết: “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chúng tôi là lực lượng được phân công chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về với quê hương, xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và quyết tâm tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng, đồng thời xác định, trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ".

tim-kiem-04.jpg

Lần theo ký ức, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Đặng Thùy Trâm

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm. Đến ngày 15/9, chín bộ hài cốt đã được tìm thấy, quy tập. Mỗi vị trí được xác định là kết quả của quá trình lần tìm ký ức, đối chiếu tư liệu và khảo sát từng mét đất.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Lần theo ký ức, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giữa núi rừng ở Khánh Hòa
Lần theo ký ức, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giữa núi rừng ở Khánh Hòa

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, dấu tích về nhiều liệt sĩ ở các khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa đã mờ theo thời gian. “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang nối những ký ức còn sót lại với hồ sơ, thực địa, mở đường tìm kiếm đồng đội giữa núi rừng.

Lần theo ký ức, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giữa núi rừng ở Khánh Hòa

Lần theo ký ức, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giữa núi rừng ở Khánh Hòa

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, dấu tích về nhiều liệt sĩ ở các khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa đã mờ theo thời gian. “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang nối những ký ức còn sót lại với hồ sơ, thực địa, mở đường tìm kiếm đồng đội giữa núi rừng.

Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng
Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM lên 663 bộ.

Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM lên 663 bộ.

Truy điệu, an táng liệt sĩ tại xã Hiệp Đức, Đà Nẵng
Truy điệu, an táng liệt sĩ tại xã Hiệp Đức, Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 17/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ được cất bốc trong một ngôi mộ tập thể.

Truy điệu, an táng liệt sĩ tại xã Hiệp Đức, Đà Nẵng

Truy điệu, an táng liệt sĩ tại xã Hiệp Đức, Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 17/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ được cất bốc trong một ngôi mộ tập thể.

Thái Nguyên bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y quốc gia
Thái Nguyên bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y quốc gia

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y quốc gia để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Thái Nguyên bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y quốc gia

Thái Nguyên bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y quốc gia

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y quốc gia để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục