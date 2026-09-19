Xác định 2 vị trí nghi có mộ tập thể 25 liệt sĩ ở bắc đèo Hải Vân

Đoàn công tác do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế, thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế làm trưởng đoàn đã đến xã Chân Mây- Lăng Cô khảo sát thông tin mộ liệt sĩ.

Đại tá Hà Văn Ái (thứ hai bên phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế cùng đoàn công tác khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại bắc đèo Hải Vân. (Ảnh: Lê Sáu)

Theo thông tin do ông Lê Chức, sinh năm 1938, nguyên là lái xe của chế độ cũ, hiện sinh sống tại Mỹ cung cấp ngày 25/7, năm 1970, ông từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng đến chôn tại một vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A. Từ thông tin này, ngày 20/8, tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sử dụng phương pháp tìm vết trên ảnh vệ tinh, khoanh vùng 4 vị trí nghi có liên quan tại phía bắc đỉnh đèo Hải Vân, dọc Quốc lộ 1A, gồm khu vực Km902+60, Km902+550, Km902+720 và Km902+H10.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhân chứng địa phương khảo sát thực địa. Qua đối chiếu bước đầu, 2 vị trí tại Km902+60 và Km902+H10 có nhiều điểm trùng khớp với thông tin được cung cấp, có cơ sở xác minh cao hơn. Tại thực địa, vị trí Km902+60 có địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích khoảng 150m2, phù hợp với mô tả về địa điểm chôn hài cốt liệt sĩ. Vị trí Km902+H10 có địa hình hơi dốc, thoải xuống khe, diện tích khoảng 120m2, có nhiều điểm tương đồng với khu vực được xác định từ ảnh vệ tinh.

Đoàn công tác Bộ CHQS thành phố Huế và nhân chứng địa phương xác định các vị trí trên bản đồ

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo Đội 192 tiếp tục phối hợp tìm kiếm nhân chứng, thu thập, xác minh thêm thông tin; đồng thời xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế và Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện các bước tiếp theo.

Đại tá Hà Văn Ái (đứng giữa), Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế cùng lãnh đạo xã Chân Mây – Lăng Cô, nhân chứng kiểm tra thông tin

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, Bộ CHQS thành phố Huế, cho biết: “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chúng tôi là lực lượng được phân công chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về với quê hương, xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và quyết tâm tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng, đồng thời xác định, trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ".