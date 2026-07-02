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Tháo dỡ các quầy hàng ẩm thực tại Quảng trường – Công viên Tam Thắng, Vũng Tàu

Thứ Năm, 21:39, 02/07/2026
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VOV.VN - Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tênChủ tịch Hồ Chí Minh (diễn ra tối 2/7), 10 gian hàng ẩm thực tại Quảng trường – Công viên Tam Thắng được tháo dỡ.


Theo ghi nhận của phóng viên VOV, đến 16 giờ 30 phút chiều 2/7, các quầy hàng ẩm thực tại hội chợ “Hương biển gọi hè” đang tiến hành tháo dỡ, di dời đến vị trí khác.

Trước đó, ngày 16/6/2026 tại cuộc họp  giữa các sở, ngành liên quan đã có văn bản thống nhất chủ trương tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Tháo dỡ đường dây điện tại các quầy ẩm thực 

Trong đó có sự kiện Hội chợ ẩm thực “Hương biển gọi hè” tổ chức tại Quảng trường 165-165A, thuộc Công viên Thuỳ Vân, phường Vũng Tàu - đối diện tháp Tam Thắng. Tuy nhiên, Công ty TNHH Phương Nam Event đơn vị chủ đầu tư 10 gian hàng ẩm thực chưa được bàn giao mặt bằng để tổ chức sự kiện.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Trung tâm quản lý Giao thông và hạ tầng (Sở Xây dựng), UBND, Công an phường Vũng Tàu đã kiểm tra và lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động ẩm thực nêu trên.

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Nhân viên các quầy hàng ẩm thực đang thu gom sản phẩm 

Đến chiều ngày 2/7, đơn vị tổ chức 10 gian hàng ẩm thực đã tự tháo dỡ và ngừng hoạt động theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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