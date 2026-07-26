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Thắp sáng Nghĩa trang A1 bằng những ngọn nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Chủ Nhật, 22:24, 26/07/2026
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VOV.VN - Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tỉnh Điện Biên đã cùng thắp lên hàng nghìn ngọn nến tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 trong tối 26/7, lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu và tuổi trẻ Điện Biên đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

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Hàng nghìn ngọn nến tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 trong tối 26/7, lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Khi màn đêm buông xuống, hơn 500 đoàn viên, thanh niên đồng loạt thắp sáng những ngọn nến trên từng phần mộ liệt sĩ. Ánh nến lung linh hòa cùng sắc hoa tươi thắm phủ kín Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tạo nên khung cảnh thiêng liêng và đầy xúc động. Mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ là lời tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, mà còn là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng đã được đánh đổi bằng máu xương.

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Lễ thắp nến tri ân là hoạt động được tuổi trẻ Điện Biên duy trì thường niên vào dịp 27/7.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 là nơi an nghỉ của 644 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, tưởng niệm mỗi dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

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Mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ là lời tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

 Lễ thắp nến tri ân là hoạt động được tuổi trẻ Điện Biên duy trì thường niên vào dịp 27/7. Thông qua chương trình, tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí cống hiến cho quê hương, đất nước.

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Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 là nơi an nghỉ của 644 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong ánh nến tri ân giữa lòng chiến trường Điện Biên Phủ lịch sử, mỗi đoàn viên, thanh niên thêm ý thức sâu sắc rằng, sự bình yên, độc lập và phát triển của đất nước hôm nay được xây đắp từ sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ đi trước. Đó cũng là động lực để tuổi trẻ Điện Biên tiếp tục học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

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Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cần Thơ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và Chương trình nghệ thuật “Theo dấu chân anh hùng – Viết tiếp khúc tráng ca” Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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