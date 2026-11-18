

Khi tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5h45 phút, một ngày mới ở Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Khương cũng bắt đầu. Các em học sinh thức dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến lớp. Phía sau nhịp sinh hoạt ấy là sự hiện diện thường trực của các thầy cô giáo. Hết giờ dạy, các thầy cô lại tiếp tục công việc quản lý nội trú, bán trú, chăm lo từng hoạt động của học sinh. Có những ca trực kéo dài trọn vẹn 24 giờ, từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau.

Năm học này, Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Khương có hơn 1.000 học sinh thuộc nhiều dân tộc cùng học tập.

Cô giáo Lò Thị Ngân, giáo viên Âm nhạc, phụ trách hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao của nhà trường, chia sẻ: “Ngoài giờ lên lớp, chúng tôi còn tham gia quản lý nền nếp sinh hoạt nội trú, bán trú, chăm lo đời sống và quan tâm đến tâm lý của học sinh, giúp các em yên tâm học tập, sinh hoạt tại trường”.

Những ngày đầu nhập trường, không ít học sinh còn bỡ ngỡ. Song từ sự tận tâm của các thầy cô, các em học sinh đã dần quen với môi trường học tập mới.

Ở ngôi trường đa số học sinh dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú..., nhiều em lần đầu tiên xa gia đình để học tập, sinh hoạt tập trung. Những ngày đầu nhập trường, không ít học sinh còn bỡ ngỡ với môi trường mới, chưa quen cách sử dụng các thiết bị sinh hoạt, chưa biết tự chăm sóc bản thân. Có em đêm xuống lại khóc vì nhớ bố mẹ. Thầy cô phải kiên nhẫn hướng dẫn từ cách vặn vòi nước, sử dụng nhà vệ sinh, gấp chăn màn đến giữ gìn vệ sinh phòng ở.

Nhưng có lẽ, điều khó nhất không nằm ở những công việc ấy, mà là làm sao để những đứa trẻ xa nhà cảm thấy trường học thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình.

Ngoài giờ lên lớp, các thầy cô còn đảm nhận công việc quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú, từ sinh hoạt cá nhân đến duy trì nền nếp tại trường.

Cô giáo Phạm Thị Oanh, chủ nhiệm lớp 6A1 nói: “Bây giờ các con cứ coi cô như là một người mẹ thứ hai. Nhiều lúc em cũng nói với các con, nếu như mà các con mà có thấy cảm thấy nhớ mẹ, nhớ bố thì các con cứ ôm cô một cái, sau đó là cô sẽ gửi cái ôm này về cho bố mẹ mình ở nhà…”.

“Các con giờ đây coi cô như người mẹ thứ hai. Tôi thường nói với các con rằng, nếu nhớ bố mẹ thì cứ đến ôm cô một cái. Cô sẽ gửi cái ôm ấy về cho bố mẹ ở nhà”, cô giáo Phạm Thị Oanh, chủ nhiệm lớp 6A1, chia sẻ.

Với nhiều học sinh lần đầu xa gia đình, thầy cô kiên nhẫn hướng dẫn các em từ những việc nhỏ nhất như gấp chăn màn, giữ gìn vệ sinh đến tự chăm sóc bản thân.

Chăm sóc các em từng bữa ăn, giấc ngủ.

Một cái ôm giản dị, một lời động viên đúng lúc, đôi khi có ý nghĩa hơn nhiều bài học. Với cô Oanh, giáo viên môn Sinh - Hóa, chủ nhiệm lớp 6A1 có 35 học sinh, trong đó 16 em ở nội trú. Những ngày đầu, tối nào cô cũng tranh thủ lên phòng trò chuyện, chia sẻ, cho các em mượn điện thoại gọi về nhà. Rồi dần dần, những đứa trẻ từng khóc vì nhớ bố, nhớ mẹ đã quen với cuộc sống mới. Mỗi lần gặp cô, các em lại ríu rít kể chuyện học hành, chuyện bạn bè, bữa ăn và cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Với cô, niềm vui lớn nhất là khi học sinh tin tưởng, coi mình như người thân trong gia đình. Bởi ở lứa tuổi đang lớn, các em không chỉ cần được dạy kiến thức mà còn cần được lắng nghe, thấu hiểu và uốn nắn bằng sự kiên nhẫn, yêu thương.

Em Lò Thị Ngọc Diễm, học sinh lớp 6A1, cho biết: “Những ngày đầu ở trường nội trú, em còn nhiều bỡ ngỡ. Nhờ được thầy cô tận tình hướng dẫn, em dần biết tự lập, tự chăm sóc bản thân như gấp chăn màn, giặt quần áo và sinh hoạt đúng giờ”.

Từ sự chỉ bảo tận tình của thầy cô, học sinh từng bước hình thành tính tự lập, biết tự giặt quần áo, gấp chăn màn và thực hiện nền nếp sinh hoạt hằng ngày.

Từ những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, các em đang từng ngày trưởng thành. Không chỉ có thêm kiến thức, các em còn biết tự lập, sống có kỷ luật, biết chia sẻ và hòa đồng với bạn bè. Để có được những thay đổi ấy là biết bao công sức thầm lặng của đội ngũ giáo viên. Có những thầy cô phải dành phần lớn thời gian ở trường, gửi gắm việc chăm sóc con cái cho ông bà, người thân để yên tâm làm nhiệm vụ.

Công việc nhiều hơn, trách nhiệm cũng lớn hơn, nhưng niềm vui của người thầy lại đến từ những tiến bộ từng ngày của học trò.

Cô giáo Phùng Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Công tác tại trường nội trú vùng biên giới, các thầy cô phải dành nhiều thời gian cho học sinh nên ít có điều kiện chăm lo gia đình. Ban ngày, thầy cô giảng dạy hai buổi, buổi tối tiếp tục quản lý, chăm sóc học sinh. Dù vất vả, các thầy cô vẫn luôn tận tình động viên, chăm lo cho các em như người mẹ thứ hai. Nhờ vậy, sau một thời gian, học sinh đã dần quen với môi trường nội trú và đi vào nền nếp sinh hoạt”.

Ngày 20/11, có lẽ món quà ý nghĩa nhất đối với những người giáo viên ở vùng biên giới Chiềng Khương không phải điều gì lớn lao, đó là khi những đứa trẻ từng bỡ ngỡ đã biết tự chăm sóc mình; những em từng khóc vì nhớ nhà nay vui vẻ đến lớp; là ánh mắt tin yêu và những cái ôm thật chặt mỗi khi gặp thầy cô.

Bởi ở nơi biên giới này, có những bài học không nằm trong trang sách. Đó là bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia và cách làm người. Và những người thầy, người cô vẫn đang lặng lẽ gieo những hạt mầm ấy mỗi ngày, bằng chính tình yêu nghề, yêu trẻ và trách nhiệm với tương lai của các em.