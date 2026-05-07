Thiên tai gây thiệt hại gần 1.300 tỷ đồng tại Sơn La trong năm qua

Cụ thể, trong năm, Sơn La xảy ra 13 đợt mưa lớn diện rộng, chịu tác động của các cơn bão số 3, 5, 10 và 11, gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Đặc biệt, trận mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025 trên lưu vực sông Mã đã gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã.

Thiên tai đã làm 13 người chết, 11 người bị thương; hơn 4.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại; nhiều công trình thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, hệ thống giao thông, điện và viễn thông bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính gần 1.300 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Hơn 660 tỷ đồng đã được huy động để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và phục hồi sản xuất.

Bước vào mùa mưa bão năm nay, tỉnh Sơn La xác định chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hoàn thiện phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro; tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và hạ tầng giao thông.

Cùng với đó, tiếp tục đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành hồ chứa; tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.