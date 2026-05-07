Thiên tai gây thiệt hại gần 1.300 tỷ đồng tại Sơn La trong năm qua

Thứ Năm, 14:34, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2025 vừa qua, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, cực đoan với nhiều đợt mưa lớn, dông lốc, rét đậm, rét hại và ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão; ước tổng thiệt hại về kinh tế gần 1.300 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm, Sơn La xảy ra 13 đợt mưa lớn diện rộng, chịu tác động của các cơn bão số 3, 5, 10 và 11, gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Đặc biệt, trận mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025 trên lưu vực sông Mã đã gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã.

Thiên tai đã làm 13 người chết, 11 người bị thương; hơn 4.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại; nhiều công trình thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, hệ thống giao thông, điện và viễn thông bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính gần 1.300 tỷ đồng.

Năm 2025, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến cực đoan; thiên tai gây thiệt hại ước gần 1.300 tỷ đồng

Trước tình hình đó, tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Hơn 660 tỷ đồng đã được huy động để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và phục hồi sản xuất.

Bước vào mùa mưa bão năm nay, tỉnh Sơn La xác định chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hoàn thiện phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro; tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và hạ tầng giao thông.

Các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại ngay sau khi thiên tai xảy ra

Cùng với đó, tiếp tục đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành hồ chứa; tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trước dự báo thiên tai trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Hội Chữ thập đỏ đang chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời tăng cường phối hợp địa phương, nâng cao năng lực ứng phó, nhằm giảm thiệt hại và bảo vệ người dân trong bối cảnh biến đổi hậu ngày càng phức tạp.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
