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Thiên tai khiến 1 người ở Lâm Đồng tử vong, thiệt hại 119 tỷ đồng

Thứ Bảy, 07:13, 10/10/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 19 đợt thiên tai khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương và gây thiệt hại về tài sản khoảng 119 tỷ đồng. Thông tin được nêu tại cuộc Họp báo về kinh tế- xã hội quý III do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Tổng cộng 19 đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ đầu năm đến nay đã khiến 326 căn nhà bị hư hỏng cùng hơn 3.000 căn bị ngập lụt. Chính quyền và lực lượng chức năng của tỉnh đã phải di dời gần 1.000 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

thien tai khien 1 nguoi o lam Dong tu vong, thiet hai 119 ty dong hinh anh 1
Sạt lở đe doạ nhà dân ở thôn Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng.

Thiên tai khiến 11.000 ha cây trồng bị ngã đổ, ngập úng, hư hỏng; hơn 72.000 gia súc, gia cầm bị chết; 14 ha nhà lưới, nhà kính bị hư hỏng; 4 tàu cá bị chìm. Cùng với đó mưa lũ cũng gây sạt lở ta luy 57 điểm trên các tuyến giao thông, 9 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển; 29 tuyến kênh thuỷ lợi, cầu cống giao thông bị hư hỏng.

Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Tài chính đề xuất tỉnh hỗ trợ 19 địa phương bị thiệt hại nặng với tổng số tiền gần 54 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục chủ động thực hiện các phương án ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.

thien tai khien 1 nguoi o lam Dong tu vong, thiet hai 119 ty dong hinh anh 2
Lực lượng chức năng đưa trẻ em vùng ngập phía Đông tỉnh Lâm Đồng tới nơi an toàn.

“Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương thực hiện phương án ứng phó với thiên tai. Tăng cường việc theo dõi, dự báo, cảnh báo kịp thời các diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm. Tiếp tục rà soát để đảm bảo an toàn các hồ chứa, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, đê điều, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Chủ động các phương án để bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đồng thời kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng phục hồi sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”. Ông Vũ Đình Cường, thông tin.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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