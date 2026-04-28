Thời tiết hôm nay 28/4: Nắng trải rộng, chiều tối nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông

Thứ Ba, 05:20, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 28/4, trên cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra bất ngờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/4, thời tiết trên cả nước có xu hướng diễn biến phức tạp, trong đó nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại Bắc Bộ, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, riêng đêm 27/4 xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to. Đáng chú ý, từ chiều tối 28 đến sáng 29/4, mưa gia tăng về diện và cường độ, có nơi mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to. Trong ngày 28/4, thời tiết chủ yếu có nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi xảy ra nắng nóng.

Ở Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Từ ngày 29/4, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to; Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Riêng vào chiều tối, có mưa rào và dông rải rác; đáng lưu ý, chiều tối 28/4, mưa dông có khả năng tập trung nhiều hơn tại vùng núi phía Tây.

Các khu vực khác, bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng, Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 28/4

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Nắng nóng gay gắt tại Trung Trung Bộ, có nơi vượt 40°C

VOV.VN - Khu vực Trung Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt 40°C. Dự báo tình trạng này còn kéo dài trong 24–48 giờ tới trước khi có xu hướng giảm, trong khi Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ ở Tây Bắc và Trung Bộ

VOV.VN - Ngày 22 - 23/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 - 39 độ C.

Trời nắng nóng nên ăn gì để cơ thể “hạ nhiệt” nhanh?

VOV.VN - Khi bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Vì vậy, lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn góp phần duy trì thể trạng ổn định trong những ngày oi bức.

Nắng nóng, dừa xiêm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp sốt giá, hút hàng

VOV.VN - Sau thời gian ế ẩm, hiện nay trái dừa xiêm ở tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tăng giá, hút hàng, người trồng dừa phấn khởi.

