Thời tiết hôm nay 15/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết hôm nay 15/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 14/9 đến ngày 16/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An có mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 15/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An mưa to đến rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to; khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa to đến rất to và dông, riêng Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.