Áp thấp nhiệt đới tan, mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ trên nhiều sông

Tuy nhiên, mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng phổ biến 150-400mm; riêng Quảng Trị và thành phố Huế từ 400-600mm. Một số điểm mưa đặc biệt lớn như Tà Long, Quảng Trị 834mm; Đỉnh Bạch Mã, Huế 1.308mm.

Nước tràn vào nhà dân ở hạ nguồn sông Nong (xã Hưng Lộc, TP.Huế)

Từ sáng nay đến đêm 15/9, Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh tiếp tục có mưa 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Mưa lớn cũng mở rộng sang trung du Bắc Bộ và một số địa phương phía Nam Tuyên Quang, Lào Cai.

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện. Đáng chú ý, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên báo động 2 đến báo động 3.

Thống kê nhanh trong sáng nay, Quảng Trị ghi nhận 591 nhà ngập, 712 hộ đã được di dời. Mưa lũ làm ngập 19 vị trí quốc lộ, đường tỉnh và 55 cầu, ngầm tràn, đường liên thôn. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục trực ban 24/24 giờ, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.