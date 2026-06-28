Thời tiết hôm nay 28/6: Hà Nội có mưa dông, Bắc Bộ cục bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực trung du, vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế và TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối 28 đến 29/6 mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng từ chiều tối 28 đến 29/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Ngày 28/6, Hà Nội có mưa dông, Bắc Bộ cục bộ mưa to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 28, ngày 28/6

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.