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Thời tiết hôm nay 19/9: Bắc và Trung Bộ mưa dông, Nam Bộ mưa to

Thứ Bảy, 05:30, 19/09/2026
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VOV.VN - Thời tiết hôm nay 19/9: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; Nam Bộ và Lâm Đồng chiều, tối có mưa vừa, mưa to. Hà Nội có lúc mưa rào, dông, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/9, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, cục bộ mưa to và dông; một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 50mm.

Từ  ngày mai 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 80mm. Một số nơi có nguy cơ mưa rất to, trên 80mm trong 3 giờ. Chiều tối và đêm nay, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, dông, cục bộ mưa to trên 80mm. Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 60mm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết hôm nay 19/9: Bắc và Trung Bộ mưa dông, Nam Bộ mưa to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

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Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa rất to, cảnh báo lũ trên nhiều sông

VOV.VN - Từ ngày 15 đến 16/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rất to, nhiều nơi trên 350mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo một đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, đồng thời cảnh báo lũ trên sông Cửu Long và sông Đồng Nai.

PV/VOV.VN
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