Thời tiết hôm nay 27/5: Bắc Bộ nắng nóng trên 40 độ, chiều tối có mưa dông

Thứ Ba, 21:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất lên tới trên 40 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 đến ngày 28/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, xen kẽ mưa rào và dông vào chiều tối và đêm.

Tại Bắc Bộ, đêm không mưa, ban ngày nắng nóng, riêng đồng bằng và Phú Thọ có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông cục bộ. Ngày 28/5, ban ngày vẫn có nơi nắng nóng, trong khi chiều tối và đêm có mưa rải rác.

Khu vực Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, từ 28/5 có xu hướng tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 26, ngày 27/5

TP. Hà Nội: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

PV/VOV.VN
VOV.VN - Nắng nóng gay gắt do El Nino khiến nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ gia tăng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời sơ cứu đúng cách như nhanh chóng đưa nạn nhân vào nơi thoáng mát, chườm hạ nhiệt và bổ sung nước, điện giải kịp thời.

VOV.VN - Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên đón trẻ sớm và không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên.

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ đặc biệt gay gắt, khiến nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ sáng tới tối khiến người dân vật vã chống chọi, trong khi nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và sốc nhiệt tăng cao trên diện rộng.

