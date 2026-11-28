Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/11), khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/11 đến 03 giờ ngày 28/11 có nơi trên 100mm như các trạm: Trà Cót (Đà Nẵng) 163.6mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 263.8mm, An Hưng (Gia Lai) 112.0mm, …

Diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới: Từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Mưa lớn ở miền Trung

Từ sáng sớm 28/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Cảnh báo từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 28/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ; phía Nam có nơi trên 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-26 độ; phía Nam 27-29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào vào dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ

Có mây, có mưa rào vào dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.