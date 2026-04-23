Nắng nóng gay gắt tại Trung Trung Bộ, có nơi vượt 40°C

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–38°C, một số nơi vượt 39°C.

Cụ thể, Yên Châu (Sơn La) ghi nhận 39,3°C; Mai Châu (Phú Thọ) 39,9°C; Con Cuông (Nghệ An) 40,4°C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,0°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45–50%.

Theo dự báo, ngày 23/4, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 50–55%.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện cục bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 24/4, nắng nóng diện rộng tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, nắng nóng diện rộng có thể xảy ra tại khu vực Nam Bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Cơ quan chức năng lưu ý, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2–4°C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông hoặc đường nhựa.