Nắng nóng gay gắt tại Trung Trung Bộ, có nơi vượt 40°C

Thứ Năm, 08:28, 23/04/2026
VOV.VN - Khu vực Trung Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt 40°C. Dự báo tình trạng này còn kéo dài trong 24–48 giờ tới trước khi có xu hướng giảm, trong khi Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–38°C, một số nơi vượt 39°C.

Cụ thể, Yên Châu (Sơn La) ghi nhận 39,3°C; Mai Châu (Phú Thọ) 39,9°C; Con Cuông (Nghệ An) 40,4°C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,0°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45–50%.

Theo dự báo, ngày 23/4, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 50–55%.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện cục bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 24/4, nắng nóng diện rộng tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, nắng nóng diện rộng có thể xảy ra tại khu vực Nam Bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Cơ quan chức năng lưu ý, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2–4°C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông hoặc đường nhựa.

Trời nắng nóng nên ăn gì để cơ thể "hạ nhiệt" nhanh?

VOV.VN - Khi bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Vì vậy, lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn góp phần duy trì thể trạng ổn định trong những ngày oi bức.

Nắng nóng cực đoan mùa thi: Làm sao bảo vệ “bộ não sĩ tử” trước khi quá muộn?

VOV.VN - Nắng nóng không chỉ làm học sinh mệt mỏi mà còn âm thầm bào mòn trí nhớ, khả năng tập trung trong giai đoạn ôn thi. Bài viết này giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ cơ chế tác động của nhiệt lên cơ thể, nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm, xây dựng chiến lược sinh hoạt hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Bác sĩ "bật mí” cách bảo vệ da hiệu quả mùa nắng nóng

VOV.VN - Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng kéo dài thì việc bảo vệ da đúng cách cũng không kém phần quan trọng, bởi thời tiết khó chịu này dễ làm chúng ta mắc nhiều bệnh về da.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Nắng nóng dễ kiệt sức: Chuyên gia gợi ý loại nước giải nhiệt ai cũng làm được

Trong ngày nắng nóng, bổ sung đủ nước rất quan trọng. Ngoài nước lọc, nước chanh là lựa chọn đơn giản, dễ làm, được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

