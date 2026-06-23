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Thời tiết ngày 24/6: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lên tới 40 độ C

Thứ Ba, 21:00, 23/06/2026
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VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 24/6, Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C; Khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 23 đến ngày 25/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm 24 - 25/6, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và phía Đông Gia Lai - Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 24/6, Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lên tới 40 độ C (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 23, ngày 24/6

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng từ tp.Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; phía Nam (Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng) ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi có nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

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Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi ở miền Trung vượt 40 độ

VOV.VN - Nắng nóng tiếp tục gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới. Dự báo từ ngày 23-25/6, nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân do nền nhiệt cao kéo dài.

PV/VOV.VN
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