English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 29/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to, Nam Bộ mưa vừa

Thứ Sáu, 06:07, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày và đêm 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/5), khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/5 đến 03h ngày 29/5 có nơi trên 50mm như: Hạ Lang (Cao Bằng) 127.6mm, Lùng Tám (Tuyên Quang) 72.8mm, Nậm Tăm (Lai Châu) 69.2mm, Phùng Nguyên (Phú Thọ) 69mm, Văn Chấn (Lào Cai) 65.8mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 90mm, An Minh (Kiên Giang) 84.2mm, Tuy Phong (Lâm Đồng) 58.2mm, Tân Phước 1 (Đồng Tháp) 55.6mm,…

Diễn biến 24-48h tới: Ngày và đêm 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Các nơi khác ở Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Thiên tai đi kèm: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác động tiềm ẩn: Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

thoi tiet hom nay 29 5 bac bo va bac trung bo mua to, nam bo mua vua hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 29/5

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết thời tiết ngày 29/5 thời tiết hà nội mưa đông dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 27/5: Bắc Bộ nắng nóng trên 40 độ, chiều tối có mưa dông
Thời tiết hôm nay 27/5: Bắc Bộ nắng nóng trên 40 độ, chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Ngày 27/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất lên tới trên 40 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 27/5: Bắc Bộ nắng nóng trên 40 độ, chiều tối có mưa dông

Thời tiết hôm nay 27/5: Bắc Bộ nắng nóng trên 40 độ, chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Ngày 27/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất lên tới trên 40 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 26/5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Thời tiết hôm nay 26/5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 26/5, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục hứng đợt nắng nóng gay gắt đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài trong ngày, trong khi chiều tối và đêm một số khu vực có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 26/5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay 26/5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 26/5, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục hứng đợt nắng nóng gay gắt đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài trong ngày, trong khi chiều tối và đêm một số khu vực có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 25/5: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39 độ C
Thời tiết hôm nay 25/5: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39 độ C

VOV.VN - Hôm nay 25/5, Hà Nội và nhiều địa phương ở Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến 37-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C; khu vực Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự.

Thời tiết hôm nay 25/5: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39 độ C

Thời tiết hôm nay 25/5: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39 độ C

VOV.VN - Hôm nay 25/5, Hà Nội và nhiều địa phương ở Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến 37-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C; khu vực Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục