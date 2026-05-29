Thời tiết hôm nay 29/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to, Nam Bộ mưa vừa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/5), khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/5 đến 03h ngày 29/5 có nơi trên 50mm như: Hạ Lang (Cao Bằng) 127.6mm, Lùng Tám (Tuyên Quang) 72.8mm, Nậm Tăm (Lai Châu) 69.2mm, Phùng Nguyên (Phú Thọ) 69mm, Văn Chấn (Lào Cai) 65.8mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 90mm, An Minh (Kiên Giang) 84.2mm, Tuy Phong (Lâm Đồng) 58.2mm, Tân Phước 1 (Đồng Tháp) 55.6mm,…

Diễn biến 24-48h tới: Ngày và đêm 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Các nơi khác ở Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Thiên tai đi kèm: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác động tiềm ẩn: Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 29/5

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.