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Thời tiết ngày 10/10: Mưa lớn bao trùm Trung Bộ, Hà Nội có mưa dông

Thứ Sáu, 21:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 10/10, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; Hà Nội và khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ chiều và đêm có mưa dông, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 10/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (9/10) đến ngày 11/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau giảm mưa, ngày nắng. Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong ngày 10/10; riêng Quảng Trị tiếp tục có mưa to trong đêm 10/10. Từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào, dông rải rác, riêng ngày và đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Nam Bộ và Lâm Đồng chiều, tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa rất to; các khu vực khác có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết ngày 10/10: Mưa lớn bao trùm Trung Bộ, Hà Nội có mưa dông

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 9 và ngày 10/10

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tp. Huế đêm 09/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ( Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

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Thời tiết hôm nay 9/10: Trung Bộ mưa lớn, Bắc Bộ trời lạnh

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 9/10: Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và trung du có mưa rào, dông rải rác; đêm và sáng sớm trời lạnh. Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ rất to, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông tập trung vào chiều và tối.

PV/VOV.VN
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