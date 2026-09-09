Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10-11/9, Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, phổ biến 40-100mm, cục bộ trên 150mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa 60-120mm, có nơi trên 180mm. Chiều tối và đêm nay, các khu vực trên tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa rất to. Bắc Bộ từ chiều tối nay đến ngày mai (10/9) có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 10/9: Miền bắc mưa dông, miền trung và nam bộ mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 9 và ngày 10/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ trưa chiều mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; từ gần sáng mai gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.