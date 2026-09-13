Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 15/9, Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác; riêng trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào, dông, tập trung chiều tối và tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 14/9: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to, nhiều nơi đề phòng dông lốc (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực trung du, đồng bằng và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 2-3; phía Nam gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.