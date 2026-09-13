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Thanh Hóa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn

Chủ Nhật, 20:41, 13/09/2026
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VOV.VN - Theo dự báo, từ chiều 13/9 đến ngày 17/9, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Theo Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 13/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh đang tập trung triển khai các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Tại Thanh Hóa, từ chiều 13/9 đến ngày 17/9, khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; các khu vực khác phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Mưa to tập trung từ ngày 14/9 đến sáng 16/9.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại các trạm thủy văn phổ biến từ 2-5m.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi thường xuyên, liên tục diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

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Mưa lớn có khả năng nhiều tuyến phố, khu đô thị trên địa bàn Thanh Hóa ngập sâu.

Các địa phương được yêu cầu rà soát dân cư tại những khu vực nguy hiểm, nhất là ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Những khu vực đã từng xảy ra sụt lún, sạt lở đất, ngập lụt trong thời gian qua được lưu ý đặc biệt.

Đối với khu vực ven biển, các địa phương phải theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm và thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng biết diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn cho đê điều, hồ đập, giao thông và các công trình hạ tầng quan trọng, nhất là tại các vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các địa phương chủ động tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp; kiểm tra, khơi thông các trục tiêu, kênh tiêu, sông, suối, hạn chế nguy cơ lũ quét do nghẽn dòng.

Lực lượng chức năng được yêu cầu sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt khi mưa lũ, sạt lở kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thiên tai và báo cáo theo quy định.

Lê Hải/VOV.VN
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