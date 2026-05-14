Thời tiết ngày 15/5: Nắng nóng bao trùm miền Bắc, Hà Nội có nơi trên 37 độ C

Thứ Năm, 21:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/5, khu vực miền Bắc và Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng, nhiều nơi đạt mức gay gắt. Thủ đô Hà Nội phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C, ban đêm không mưa, trời oi nóng.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 14, ngày 15/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng Miền Đông có nơi trên 37 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Người dân Hà Nội trùm kín như "ninja" để đối phó với nắng nóng đầu mùa
VOV.VN - Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ, oi bức, ngột ngạt khiến người dân Thủ đô phải tìm đủ cách để thích nghi, từ thay đổi thói quen sinh hoạt đến trang bị chống nắng kín mít khi ra đường.

Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ, miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới
VOV.VN - Nhiệt độ tại Hà Nội trưa 13/5 trạm ngưỡng 35.7 độ C, nhiều nơi ở miền Trung vượt 38 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và mất nước do nền nhiệt cao kéo dài trong những ngày tới.

Nam Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, vùng núi Bắc Bộ mưa dông
VOV.VN - Từ ngày 12-13/5, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, miền Đông có nơi trên 37°C. Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, vùng núi phía Tây có nơi trên 38°C. Trong khi đó, vùng núi Bắc Bộ được cảnh báo mưa dông, nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất.

Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công
VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình.

Thách thức phía sau những ca can thiệp tim bào thai tại Việt Nam
VOV.VN - Trong 2 năm qua, ê-kíp phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 14 ca can thiệp tim bẩm sinh cho thai nhi. Trong đó, 13/14 ca thành công về mặt kỹ thuật, đạt tỷ lệ hơn 92%.

