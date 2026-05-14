Nắng nóng khắp 3 miền, có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 14 đến ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Ngày 16/5 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Dự báo diễn biến trong 24h đến 48h tới.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 17.5, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ vẫn có thể tiếp tục duy trì nắng nóng đến hết ngày 17/5.