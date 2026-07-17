Thời tiết ngày 18/7: Hà Nội nắng nóng 35 độ, Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (17/7) đến hết ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm 17/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngày 18/7, Hà Nội nắng nóng 35 độ, Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 17, ngày 18/7:

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, khu Tây Bắc 22-24 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ; vùng núi 24-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, vùng đồng bằng 33-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.