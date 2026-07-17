English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết ngày 18/7: Hà Nội nắng nóng 35 độ, Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Thứ Sáu, 21:00, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/7, Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi, trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (17/7) đến hết ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm 17/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

thoi tiet ngay 18 7 ha noi nang nong 35 do, bac bo mua dong dien rong hinh anh 1
Ngày 18/7, Hà Nội nắng nóng 35 độ, Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 17, ngày 18/7:

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, khu Tây Bắc 22-24 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ; vùng núi 24-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, vùng đồng bằng 33-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

bac-bo-nang-nong.jpg

Chuyên gia thời tiết lưu ý về đợt nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ, kéo dài 2-3 ngày

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa dông diện rộng, khu vực Bắc Bộ bước vào một đợt nắng nóng mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đây là đợt nắng nóng có cường độ không quá gay gắt và chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ
Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 15 đến 17/7, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 15 đến 17/7, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Mưa lớn dồn dập, nguy cơ lũ quét ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng
Mưa lớn dồn dập, nguy cơ lũ quét ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trong 6 giờ tới do mưa lớn. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi trên 36°C và còn kéo dài trong nhiều ngày.

Mưa lớn dồn dập, nguy cơ lũ quét ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Mưa lớn dồn dập, nguy cơ lũ quét ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trong 6 giờ tới do mưa lớn. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi trên 36°C và còn kéo dài trong nhiều ngày.

Miền Trung tiếp tục đối mặt nắng nóng, có nơi vượt 37°C
Miền Trung tiếp tục đối mặt nắng nóng, có nơi vượt 37°C

VOV.VN - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9-10/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Miền Trung tiếp tục đối mặt nắng nóng, có nơi vượt 37°C

Miền Trung tiếp tục đối mặt nắng nóng, có nơi vượt 37°C

VOV.VN - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9-10/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục