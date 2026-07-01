Thời tiết ngày 2/7: Hà Nội mưa dông từ đêm đến sáng, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 1 đến ngày 3/7, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa dông, từ ngày 2/7 mưa gia tăng, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 2/7, Hà Nội mưa dông từ đêm đến sáng, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 1, ngày 2/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.