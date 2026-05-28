Thời tiết ngày 29/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Thứ Năm, 21:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 30/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm; từ ngày 30/5 mưa giảm, ban ngày trời nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 29/5 xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; từ chiều tối 29/5 mưa gia tăng. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

thoi tiet ngay 29 5 ha noi va bac bo mua dong dien rong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 28, ngày 29/5

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm); phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 31-33 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
