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Thời tiết ngày 30/6: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Thứ Hai, 21:00, 29/06/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 30/6, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 29/6 đến ngày 1/7, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp với mưa dông và nắng nóng xen kẽ. Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng; Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và đêm; ban ngày nắng, riêng ngày 30/6 có nơi nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ từ chiều tối 30/6 mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 30/6, Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 29, ngày 30/6

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 35-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

PV/VOV.VN
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