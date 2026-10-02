Dự báo thời tiết ngày 3/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm nay (2/10) và ngày 3/10 Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm 3 và ngày 4/10 vùng núi có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3/10 trời nắng, có nơi nắng nóng. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 3/10: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 2 và ngày 3/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.