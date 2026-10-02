English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết ngày 3/10: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông

Thứ Sáu, 21:00, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết ngày 3/10: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, chiều và tối có mưa rào rải rác, kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 3/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm nay (2/10) và ngày 3/10 Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm 3 và ngày 4/10 vùng núi có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3/10 trời nắng, có nơi nắng nóng. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet ngay 3 10 ha noi nang nong, nam bo chieu toi mua dong hinh anh 1
Thời tiết ngày 3/10: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 2 và ngày 3/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu?
Hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu?

VOV.VN - Một đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng miền Bắc từ đêm 30/9, sau đó được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 5/10, khiến nhiệt độ giảm, Hà Nội có thể xuống 19-22 độ C.

Hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu?

Hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu?

VOV.VN - Một đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng miền Bắc từ đêm 30/9, sau đó được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 5/10, khiến nhiệt độ giảm, Hà Nội có thể xuống 19-22 độ C.

Không khí lạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc và sẽ gây mưa cho nhiều nơi
Không khí lạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc và sẽ gây mưa cho nhiều nơi

VOV.VN - Không khí lạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc trong những ngày đầu tháng 10 và sẽ gây mưa cho nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Không khí lạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc và sẽ gây mưa cho nhiều nơi

Không khí lạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc và sẽ gây mưa cho nhiều nơi

VOV.VN - Không khí lạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc trong những ngày đầu tháng 10 và sẽ gây mưa cho nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, có nơi nhiệt độ giảm còn 19 độ C
Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, có nơi nhiệt độ giảm còn 19 độ C

VOV.VN - Miền Bắc chuẩn bị đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh trong những ngày đầu tháng 10, trong đó đợt tăng cường khoảng ngày 5/10 có thể khiến nhiệt độ giảm, có nơi xuống mức 19-22 độ C.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, có nơi nhiệt độ giảm còn 19 độ C

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, có nơi nhiệt độ giảm còn 19 độ C

VOV.VN - Miền Bắc chuẩn bị đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh trong những ngày đầu tháng 10, trong đó đợt tăng cường khoảng ngày 5/10 có thể khiến nhiệt độ giảm, có nơi xuống mức 19-22 độ C.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục