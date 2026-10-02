Thời tiết ngày 3/10: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông
VOV.VN - Thời tiết ngày 3/10: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, chiều và tối có mưa rào rải rác, kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 3/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm nay (2/10) và ngày 3/10 Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm 3 và ngày 4/10 vùng núi có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3/10 trời nắng, có nơi nắng nóng. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 2 và ngày 3/10
Khu vực TP. Hà Nội
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Khu vực Tây Bắc Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Khu vực Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Khu vực TP. Hồ Chí Minh
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.