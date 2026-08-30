Dự báo thời tiết ngày 31/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 1/9: Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng, ven biển mưa rào và dông rải rác từ đêm 30/8 đến sáng 31/8. Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng mưa rào, dông vài nơi; riêng từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ chiều tối 31/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, dông rải rác, cục bộ mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 31/8: Bắc Bộ nắng nóng, miền Trung có nơi trên 35 độ (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/8

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.