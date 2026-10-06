Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (6/10) đến ngày 8/10, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm; riêng từ TP Huế đến TP Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm, có nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ. Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/10, phía Bắc Quảng Trị, phía Tây Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ mưa to trên 70mm.

Thời tiết ngày 7/10: Bắc Bộ nắng, miền Trung mưa lớn

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 6 và ngày 7/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.