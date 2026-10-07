Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (7/10) đến đêm 8/10, từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm, cục bộ trên 500mm; phía Đông Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn tại các khu vực này giảm dần. Từ gần sáng 8-9/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-120mm, cục bộ trên 200mm. Ngày 9/10, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Thời tiết ngày 8/10: Miền Bắc nắng, miền Trung mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 7 và ngày 8/10

Khu vực TP. Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị) từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-32 độ; phía Nam 26-29 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to dến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.