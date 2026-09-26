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Thông tỉnh lộ 543C ở Nghệ An sau một tuần bị sạt lở núi chia cắt

Thứ Bảy, 14:22, 26/09/2026
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VOV.VN - Trưa 26/9, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh lộ 543C qua khu vực sạt lở đã được thông tuyến sau một tuần bị chia cắt. Xe máy đã lưu thông từ chiều 25/9, trưa nay ô tô cũng có thể qua lại.

Trước đó, chiều 19/9, hàng nghìn mét khối đất đá, cây rừng từ đồi Bu Pai sạt lở xuống vùi lấp tỉnh lộ 543C, rồi tràn xuống chắn khe Chà Hạ. Sự cố khiến giao thông từ hai bản Huồi Pai và Cha Lúm ra trung tâm xã bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng hơn 300 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu, trong đó có gần 200 học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái.

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Tỉnh lộ 543C ở Nghệ An được thông tuyến sau một tuần bị sạt lở núi chia cắt. (Ảnh: Thiện Lương).

Sau một tuần khẩn trương khắc phục, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để hốt dọn, vận chuyển đất đá. Hai  máy xúc lớn cùng xe tải liên tục hoạt động để giải phóng mặt đường.

Đến khoảng 17h ngày 25/9, xe máy đẫ bắt đầu lưu thông được qua vị trí sạt lở. Trưa 26/9, ô tô cũng đã qua lại được. Tuy nhiên, việc đi lại vẫn được hạn chế do phía trên điểm sạt lở là vách núi dốc đứng, cao khoảng 70-100m, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt còn lớn.

Trước đó, trong thời gian tuyến đường bị chia cắt, xã Yên Na đã huy động cán bộ, lực lượng chức năng, nhà trường, phụ huynh và người dân mở tuyến đường tạm dài hơn 1km vòng qua khu vực sạt lở, đồng thời dựng 2 cầu tạm bằng tre, nứa, tạo lối đi thay thế để đưa học sinh trở lại trường.

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Xã Yên Na làm cầu tạm đưa hơn 170 học sinh đến trường do sạt lở núi. Ảnh: Thiện Lương).

Hiện tuyến đường tạm không còn phải sử dụng. Để bảo đảm an toàn trong điều kiện nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu, các trường bán trú trên địa bàn đã bố trí để hơn 170 học sinh tiểu học và THCS ăn, nghỉ tại trường, kể cả vào thứ Bảy và Chủ nhật, hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Bá Thăng/VOV.VN
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