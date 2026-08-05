Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Thi lại là phương án phù hợp nhất, bảo đảm tính nhân văn

Chọn phương án thi lại sau khi cân nhắc toàn diện

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phổ điểm môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm của dư luận khi có nhiều kết quả cao bất thường.

Theo thống kê, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang, có 147 bài thuộc thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có 328 thí sinh dự thi.

Thông tin tại họp báo sáng 5/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ đã xem xét nhiều phương án xử lý. Tuy nhiên, không có phương án nào có thể đáp ứng đầy đủ mọi mong muốn của dư luận. Sau khi cân nhắc toàn diện các yếu tố pháp lý, chuyên môn và quyền lợi của thí sinh, Bộ đã báo cáo cấp có thẩm quyền lựa chọn phương án tổ chức thi lại vì đây là phương án phù hợp nhất, bảo đảm tính nhân văn, hợp lý và đúng quy định của pháp luật trong bối cảnh vụ việc.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, mọi sai phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đại diện Bộ cho biết, quá trình lựa chọn phương án được thực hiện trong thời gian gấp nhưng hết sức thận trọng, dựa trên quy định của pháp luật, kết quả điều tra, xác minh, ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia, đồng thời lắng nghe ý kiến của dư luận thông qua các cơ quan báo chí.

Bộ GD&ĐT khẳng định luôn cầu thị, trân trọng các ý kiến phản biện; việc lựa chọn phương án đều bám sát các nguyên tắc, tiêu chí theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Theo Bộ GD&ĐT, phương án được xây dựng trên cơ sở tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà giáo, các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền nhằm bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực sự mất cơ hội học tập; đồng thời bảo đảm quyền lợi công bằng cho tất cả thí sinh, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc tổ chức thi lại phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về nghiêm túc, khách quan, công bằng; đồng thời hạn chế tối đa những tác động tâm lý không cần thiết đối với thí sinh để các em tự tin bước vào kỳ thi lần thứ hai.

Đại diện Bộ cũng khẳng định công tác điều tra vẫn đang tiếp tục; mọi sai phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc tổ chức thi lại chỉ là biện pháp khắc phục hậu quả của một kỳ thi không bảo đảm tính khách quan, trung thực và không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc sẽ bị phát hiện vi phạm trong quá trình điều tra.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị địa phương rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi, trang thiết bị đến nhân sự tham gia Hội đồng thi. Việc tổ chức kỳ thi phải được thực hiện đúng quy trình như một kỳ thi chính thức.

Toàn bộ giám thị và những người tham gia công tác tổ chức thi đều phải được học tập, quán triệt, phổ biến đầy đủ quy chế thi. Việc đã tham gia kỳ thi lần thứ nhất không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua khâu tập huấn, bởi các cán bộ làm thi vẫn cần được nhắc lại quy trình và các quy định để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị ngành giáo dục địa phương phối hợp chặt chẽ với gia đình, phụ huynh và các cơ quan chức năng làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý để học sinh tự tin dự thi, thực hiện nghiêm quy chế và khẳng định đúng năng lực của mình.

Bên cạnh đó, trong điều kiện cho phép, địa phương cần có các biện pháp hỗ trợ thí sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc phải di chuyển quãng đường xa, nhằm tạo điều kiện để tất cả thí sinh đều có thể tham gia kỳ thi thuận lợi.

Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi.

Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.