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Thượng tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị ngăn chặn lừa đảo trực tuyến

Thứ Tư, 17:18, 23/09/2026
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VOV.VN - Ngày 23/9, tại thủ đô Phnom Penh, Chính phủ Campuchia đã khai mạc Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến với chủ đề “Cùng hành động để ngăn chặn và xóa bỏ lừa đảo trực tuyến”. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu tham dự sự kiện quan trọng này.

Sự kiện này diễn ra trong hai ngày (23/9 - 24/9/2026) do Chính phủ Campuchia tổ chức với sự đồng bảo trợ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (ONUDC), Trung tâm Hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Mê Công - Lan Thương (LMLECC).

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì hội nghị với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, cùng đông đảo đại diện cơ quan ngoại giao các nước tại Campuchia.

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Các đại biểu dự Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến với chủ đề “Cùng hành động để ngăn chặn và xóa bỏ lừa đảo trực tuyến”

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh, lừa đảo trực tuyến là loại hình tội phạm phức tạp, mang tính xuyên quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng và vượt quá khả năng giải quyết của riêng bất kỳ quốc gia nào. Ông khẳng định, Campuchia sẵn sàng hợp tác toàn diện trên tinh thần tôn trọng chủ quyền và tuân thủ luật pháp quốc gia. Phía Campuchia kỳ vọng Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố chung Phnom Penh nhằm củng cố cam kết hợp tác quốc tế đối phó với vấn nạn này.        

Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Văn Long đã đánh giá cao những kết quả quan trọng của Chính phủ Campuchia trong các chiến dịch trấn áp tội phạm thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, lừa đảo trực tuyến là vấn nạn toàn cầu và đề xuất các quốc gia tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống lừa đảo trực tuyến; hoàn thiện khung pháp lý và củng cố vững chắc an ninh mạng, đặc biệt là sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) để văn kiện này sớm có hiệu lực thực thi. 

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Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu quốc tế đều thống nhất nhận định lừa đảo trực tuyến hiện là một mắt xích trong các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, thường gắn liền với tội phạm buôn bán người, cưỡng bức lao động, rửa tiền và nhiều loại tội phạm có tổ chức.

Các quốc gia cần tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực, phòng ngừa, thực thi pháp luật, bảo vệ nạn nhân cũng như phối hợp phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Hội nghị lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ Campuchia với tinh thần không khoan nhượng, không lùi bước, đồng thời mở ra không gian chiến lược để các chính phủ và tổ chức quốc tế xây dựng quan hệ đối tác bền vững trong tương lai.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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