Tịch thu sản phẩm của công ty sản xuất thuốc ung thư bằng than tre

Chiều nay (17/4), Thanh tra Sở Y tế TPHCM phối hợp với Ban an toàn thực phẩm thành phố kiểm tra chi nhánh của công ty Vinaca ở số 767/2 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Đây là cơ sở mà báo chí đã phản ánh khi thăm khám, cung cấp sản phẩm trị ung thư từ bột than tre cho người bệnh.

Trụ sở chi nhánh công ty Vinaca.

Thời điểm đoàn kiểm tra tới, chỉ có ông Nguyễn Xuân Sơn là chủ nhà có mặt, còn bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc chi nhánh thì không có mặt. Theo ông Sơn, địa chỉ số 767/2 Trần Hưng Đạo là chi nhánh của công ty TNHH Đông nam dược Sài Gòn, bà Tuyết thuê lại căn phòng ở phía ngoài với giá 5 triệu/tháng để làm nơi giới thiệu, trưng bày sản phẩm của công ty Vinaca. Còn hoạt động của chi nhánh công ty Vinaca này, ông Sơn không hay biết.

Cơ quan chức năng lập biên bản tịch thu sản phẩm.

Ông Sơn còn cho biết là chi nhánh này khai trương vào ngày 13/4 vừa qua là để lấy ngày, chứ chưa hoạt động. Tại đây cũng không có sản phẩm nào của công ty Vinaca.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đoàn đã phát hiện 2 túi nilon đặt ở gầm giường, có chứa nhiều sản phẩm là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm do công ty Vinaca sản xuất.

Cụ thể là 6 lọ Vinaca ung thư CO3.2; 8 lọ Vinaca xương khớp CO2; 7 hộp xà phòng Vinaca Spa đa dụng, 4 hộp tẩy mùi hôi cơ thể Vi5 - Tắm, gội, rửa 300ml cùng nhiều loại khác như Vinaca Baby Vi6 - 70ml, Vinaca Ung Thư Vi3 - 70ml….

Lô thuốc bị tịch thu.

Lúc này, ông Sơn mới thừa nhận số thực phẩm chức năng và mỹ phẩm là công ty Vinaca ở Hà Nội, cơ sở của ông chỉ là nơi giới thiệu giúp sản phẩm.

Do không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy phép hoạt động của chi nhánh Vinaca, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, niêm phong, thu giữ toàn bộ sản phẩm trái phép.

Đoàn liên ngành yêu cầu ông Sơn kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. Đồng thời yêu cầu ông Sơn cùng Giám đốc chi nhánh Vinaca là bà Nguyễn Thị Tuyết phải tới Thanh tra Sở Y tế làm việc về các vấn đề liên quan tới các sản phẩm không phép của Vinaca vào ngày thứ 5 tới./.

