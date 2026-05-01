Tiền lương, tiền công đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể gấp 5 lần

Thứ Sáu, 10:19, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, người lao động đi làm có thể được trả lương lên tới 490% so với ngày thường, tùy theo thời điểm làm việc ban ngày hay ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

tien luong, tien cong di lam dip le 30 4 - 1 5 co the gap 5 lan hinh anh 1

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết hằng năm, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, mùng 10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày).

Về chế độ tiền lương, khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết được trả ít nhất bằng 300% tiền lương so với đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương ngày.

Như vậy, nếu làm việc vào ban ngày trong dịp lễ, người lao động được hưởng tối thiểu 400% tiền lương so với ngày làm việc bình thường, bao gồm cả lương ngày lễ.

Đối với trường hợp làm việc ban đêm, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương. Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm ban đêm, sẽ được trả thêm 60% tiền lương. Khi cộng gộp các khoản này, mức thu nhập có thể đạt ít nhất 490% tiền lương, tương đương gần gấp 5 lần ngày thường.

Cụ thể:

Làm việc ban ngày: hưởng ít nhất 300% tiền lương, cộng với lương ngày lễ, tổng cộng ít nhất 400%.

Làm việc ban đêm: hưởng ít nhất 390% tiền lương, cộng với lương ngày lễ, tổng cộng ít nhất 490%.

Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động phải làm việc trong thời gian nghỉ lễ, đồng thời góp phần điều tiết quan hệ lao động theo hướng công bằng, hợp lý.

Ngoài ra, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Nhà nước cũng khuyến khích người sử dụng lao động có các thỏa thuận có lợi hơn, tạo điều kiện để người lao động được nghỉ ngơi phù hợp trong các dịp lễ, tết.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Hồ Mễ Trì thi công “xuyên lễ”: Tăng tốc cán đích trước mùa mưa 2026

VOV.VN - Dự án hồ điều hòa Mễ Trì (phường Đại Mỗ, Hà Nội) hơn 370 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, công nhân, kỹ sư làm việc xuyên ngày đêm, kể cả dịp nghỉ lễ, nhằm kịp đưa công trình vào vận hành trước mùa mưa 2026, giảm áp lực ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội.

Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn sôi động ngày đầu kỷ nghỉ lễ

VOV.VN - Ngày 30/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch tại Hải Phòng, như: Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên… đều sôi động; tuyến phà ra đảo Cát Bà và đường đi Đồ Sơn ùn tắc cục bộ do lượng du khách tăng cao. 

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người ở Hà Nội chọn du lịch nội đô

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài là dịp để người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng. Thay vì những chuyến đi xa, nhiều gia đình chọn các điểm đến ngay trong lòng Thủ đô như bảo tàng, công viên để vừa thư giãn, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển giữa thời điểm giá nhiên liệu tăng cao.

Xuyên lễ xây dựng trường nơi biên giới Quảng Ngãi

VOV.VN - Giữa những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi, nhịp độ thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến chiều muộn, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt vang lên giữa núi rừng, tạo nên không khí lao động rộn ràng.

