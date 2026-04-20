中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ nam sinh lớp 6 mất tích rồi phát hiện tử vong: Tạm giữ hình sự người bố

Thứ Hai, 08:49, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc nam sinh lớp 6 mất tích rồi phát hiện tử vong.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Trước đó, ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận thông tin của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng về việc em Phùng Xuân An (SN 2014), học sinh lớp 6A không đến trường trong nhiều ngày. Nhận thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với bà nội của cháu An là Triệu Thị Mùi và bố cháu An là anh Phùng Văn San.

vu nam sinh lop 6 mat tich roi phat hien tu vong tam giu hinh su nguoi bo hinh anh 1
Thông báo tìm người của Công an xã Mỏ Vàng.

Quá trình làm việc, gia đình cho biết, cháu An bó nhà đi từ ngày 9/4 chưa thấy về nhà; người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, Công an xã Mỏ Vàng đã hướng dẫn người thân; đồng thời phối hợp với lực lượng ANTT cơ sở thôn, nhân dân tiến hành tìm kiếm cháu An nhưng không có kết quả.

Ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng đã gửi thông báo truy tìm người đối với cháu An trên trang mạng xã hội Zalo, Facebook nhưng không có thông tin phản hồi.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Mỏ Vàng phát hiện bố đẻ của cháu An là anh San có dấu hiệu nghi vấn. Cụ thể, người đàn ông này thường xuyên lên đồi, có biểu bất an về tư tưởng. Trước dấu hiệu bất thường trên, ngày 18/4, Công an xã Mỏ Vàng đã tiến hành làm việc với anh San.

Tại cơ quan công an, bước đầu anh San khai nhận: Trước đó (khoáng 24h ngày 9/4), anh San đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt An đứng ở giữa nhà đến 3h30 phút ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì thấy con trai nằm bất động trên ghế, kiểm tra thì phát hiện An đã tử vong. Sau đó, San vẫn tiếp tục đi làm đến khoảng 17h chiều cùng ngày thì về nhà…

Đến khoảng 19h, San lấy xe máy chở thi thể con trai chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực cách nhà khoảng 3km, thuộc khu vực khe Tùng Chiêu, thuộc thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

hai_phong_bat_nghi_pham_sat_hai_cu_ba_87_tuoi.jpg

Hải Phòng: Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi

Ngày 31/3, thông tin từ Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994 trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), nghi phạm giết hại cụ bà L.T.Th. (SN 1939, cùng trú xã Hà Đông).

Theo X.Mai/Công an Nhân dân
Tag: nam sinh lớp 6 Lào Cai tạm giữ hình sự
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mâu thuẫn vì chuối bị chặt, em trai sát hại anh ruột
Mâu thuẫn vì chuối bị chặt, em trai sát hại anh ruột

VOV.VN - Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quyên về vườn chuối của gia đình tại thôn Hưng Thịnh để chặt chuối thì phát hiện chuối đã bị chặt từ trước. Từ đó, giữa hai anh em phát sinh mâu thuẫn.

Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ
Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ

VOV.VN - Thấy "tình địch" chỉ mặc đồ lót khi ngồi với vợ mình trong ki ốt ở chợ, Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã lao vào tấn công và dùng dao sát hại nạn nhân.

Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp
Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật