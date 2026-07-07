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Tìm manh mối hai rãnh mộ liệt sĩ trận Tân Sơn Nhất 1968

Thứ Ba, 14:43, 07/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi cung cấp thông tin, tài liệu để tìm kiếm hai rãnh mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân 1968.

Theo các tư liệu lịch sử trong và ngoài nước, khu vực đầu Tây sân bay Tân Sơn Nhất là nơi hình thành hai rãnh mộ tập thể. Đây là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống trong trận đánh lịch sử đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (tức Mùng 1 và Mùng 2 Tết Mậu Thân).

tim manh moi hai ranh mo liet si tran tan son nhat 1968 hinh anh 1
Ảnh tư liệu (Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)

Đã gần 60 năm trôi qua, nhiều đồng đội vẫn nằm lại dưới lòng đất mẹ, để lại sự ngóng đợi mòn mỏi của các gia đình.

Hiện tại, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để thu thập thông tin, xác minh vị trí chôn cất các liệt sĩ.

Để công tác tìm kiếm có kết quả, cơ quan chức năng tha thiết kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng, những cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết về trận đánh năm 1968; cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; các nhà nghiên cứu lịch sử; cùng thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi ký ức, bức ảnh, tấm bản đồ, dòng nhật ký hay bất cứ câu chuyện nào được lưu giữ đều là manh mối vô giá. Mọi thông tin, dù là nhỏ nhất, đều được trân trọng tiếp nhận, kiểm chứng kỹ lưỡng và bảo mật tuyệt đối theo quy định.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Người tiếp nhận: Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 – Bộ Tư lệnh TP.HCM. Điện thoại/Zalo: 0988.115.272. Email: phuongthao201213@gmail.com

PV/VOV-TPHCM
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