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Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại Lào

Thứ Sáu, 14:48, 09/10/2026
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VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn, CHDCND Lào. Nhiều di vật đi kèm được thu thập, phục vụ xác minh, đối chiếu thông tin.

 

Ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

tim thay 4 hai cot liet si trong hang da tai lao hinh anh 1
Các hài cốt được phát hiện tại bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay, tỉnh Khăm Muồn, CHDCND Lào

Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha; 3 hài cốt còn lại được phát hiện tại khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay.

Tại khu vực bản Noỏng Ping, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số răng, nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, phần còn lại bị phân hủy. Những di vật được tìm thấy cùng hài cốt gồm hai mảnh tăng bộ đội, một mảnh võng bộ đội và một vỏ đạn AK.

tim thay 4 hai cot liet si trong hang da tai lao hinh anh 2
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật

Tại bản Phôn Khăm, 3 hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật. Tình trạng các hài cốt không còn nguyên vẹn; nhiều phần xương đã gãy, vỡ vụn hoặc phân hủy.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

tim thay 4 hai cot liet si trong hang da tai lao hinh anh 3
Lực lượng lấy mẫu  xác minh, đối chiếu thông tin

Quá trình tìm kiếm còn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, điều kiện triển khai hạn chế và thông tin về liệt sĩ ngày càng ít. Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và người dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với Tổ quốc, quê hương.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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