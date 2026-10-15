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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ và bình tông khắc chữ “Hoàn” gần núi Nậm Nia, Campuchia

Thứ Năm, 09:02, 15/10/2026
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VOV.VN - Hài cốt liệt sĩ vừa được Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk quy tập gần núi Nậm Nia, tỉnh Mondulkiri, Campuchia, cùng nhiều di vật, trong đó có bình tông có khắc chữ “Hoàn” và khắc dấu thời gian “10-1966”.

Ngày 14/10, từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức lực lượng cơ động đến khu vực gần núi Nậm Nia, thuộc phum Vai Yoong, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri, Campuchia, để xác minh và tổ chức khai quật.

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Khu vực khai quật nằm gần núi Nậm Nia, thuộc phum Vai Yoong, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri, Campuchia. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Tại độ sâu khoảng 50cm, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như đế dép cao su, cúc áo, vải quần, thìa nhôm… Đặc biệt, chiếc bình tông có khắc dấu thời gian “10-1966” ở dòng trên và chữ “Hoàn” ở dòng dưới là dấu tích đáng chú ý.

Qua các di vật tìm thấy, đơn vị xác định đây là hài cốt liệt sĩ, tổ chức quy tập theo quy định và đưa về bảo quản, chăm sóc, thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ của đơn vị.

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Chiếc bình tông khắc chữ "Hoàn" và khắc dấu thời gian "10-1966". (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh trên đất bạn. Những thông tin do người dân Campuchia cung cấp, được các tổ, mũi của Đội K51 kiên trì nắm bắt, xác minh và đối chiếu, đã giúp thu hẹp khu vực tìm kiếm, mở ra cơ hội đưa các liệt sĩ trở về sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa.

Sau gần một tháng thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027, Đội K51 đã xử lý gần 50 nguồn tin, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri.

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Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Tính từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, với sự hỗ trợ, cung cấp thông tin của người dân Đắk Lắk và người dân tỉnh Mondulkiri, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ.

Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đều góp phần thực hiện mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm” về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

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Hành trình đưa liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội sau nhiều thập kỷ nằm lại trên đất bạn. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Thời gian tới, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, rà soát các khu vực có thông tin liên quan, tăng cường phối hợp với chính quyền và vận động người dân Campuchia cung cấp thêm nguồn tin.

Với quyết tâm cao nhất, đơn vị nỗ lực xác minh đến cùng những manh mối có giá trị, đẩy nhanh tiến độ quy tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân khu 5 và tỉnh Đắk Lắk giao phó.

Công Bắc/VOV - Tây Nguyên
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