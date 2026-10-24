Tìm thấy lá đơn xin vào Đảng ghi danh tính, bước đầu xác định liệt sĩ quê Nghệ An

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai), từ ngày 4/9 đến ngày 24/10, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 69 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, 63 bộ hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Kratie và 6 bộ được quy tập tại tỉnh Kampong Thom.

Cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh Đội K72)

Cụ thể, khoảng 17h, ngày 23/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ấp Pro-ma, xã Kompuong Đom Rây, huyện Chhlong, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã khẩn trương triển khai công tác cất bốc xuyên đêm. Kết quả, Đội đã quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ.

Để cán bộ có thể dễ dàng cất bốc hài cốt liệt sĩ, người dân Campuchia đã dùng đèn pin soi cho lực lượng. Dưới ánh đèn giữa đêm tối nơi đất bạn, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài với từng lớp đất, thận trọng kiểm tra từng dấu tích, kiên trì tìm kiếm với quyết tâm không bỏ sót hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 28/9, khi khảo sát khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tại xã Đa (huyện Mimốt, tỉnh T’bong Khmum), Đội K72 đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 80cm, đầu hướng về phía Tây, bên trên phủ lớp tăng màu xanh đen.

Do thời gian vùi lấp đã lâu, hài cốt đã phân hủy mạnh, chỉ còn lại một số ít xương cốt và răng. Đơn vị đã tiến hành lấy mẫu phẩm để lưu giữ.

Người dân soi đèn cho cán bộ, chiến sĩ (Ảnh: Đội K72)

Tại vị trí đào tìm, lực lượng quy tập thu gom được nhiều di vật. Đáng chú ý nhất là một chiếc ví bên trong có tấm ảnh trắng đen chụp hình một cô gái và một lá đơn xin vào Đảng viết tay dài 6 trang (3 tờ giấy).

Dù giấy đã mục và rách một phần, nội dung còn lại vẫn đọc được thông tin, người viết tên Vương Đình Minh, 22 tuổi, quê quán Nghệ An.

Ngay sau đó, Đội K72 đã báo cáo Quân khu 7, Bộ CHQS TP.Đồng Nai và liên hệ với chính quyền địa phương và thân nhân để phối hợp xác minh.

Kết quả đối chiếu bước đầu cho thấy hoàn toàn trùng khớp với thông tin do gia đình cung cấp, đó là liệt sĩ Vương Đình Minh (SN 1949, nhập ngũ năm 1967, hy sinh ngày 10/1/1971, quê quán tỉnh Nghệ An).

Theo Đội k72, gia đình liệt sĩ đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt.

Trên cơ sở đó, Đội K72 nhận định nhiều khả năng hài cốt liệt sĩ quy tập cùng di vật và lá đơn xin vào Đảng chính là của liệt sĩ Vương Đình Minh.

Hiện đơn vị đã đề xuất lấy mẫu ADN của thân nhân để tiến hành giám định, phục vụ công tác xác định danh tính. Trong trường hợp mẫu phẩm hài cốt không đủ điều kiện xét nghiệm ADN, Đội K72 đề nghị xem xét áp dụng phương pháp thực chứng để sớm đưa liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm tìm hài cốt liệt sĩ. (Video: Đội K72)