Tìm thấy một người mất tích trong vụ tàu cá va chạm với xuồng chèo

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 50 phút cùng ngày, tàu cá của bà H.B.Tr (45 tuổi, trú thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa) mang số hiệu BTh-99632-TS dài 16,4 mét, công suất 572CV, do thuyền trưởng là ông Đinh Tài (45 tuổi, trú thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa) điều khiển thì xảy ra va chạm với xuồng chèo nhỏ chở 6 người tại cửa biển thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa.

Khu vực cửa biển Phan Rí Cửa. Ảnh: Đoàn Sĩ

Sau va chạm tàu cá BTh-99632-TS tiến hành cứu vớt được 5 người, còn lại anh Võ Văn Dậu (32 tuổi trú thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa) chưa tìm thấy (mất tích).

Thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình. Ảnh: B.H

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã điều động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Phan Rí Cửa và Đồn biên phòng Hòa Minh triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích.

Đến khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, đã tìm thấy nạn nhân mất tích bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.