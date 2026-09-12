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Một số nhà máy bột cá hoạt động gây mùi hôi ở Lâm Đồng bị dân phản ánh

Thứ Bảy, 14:31, 12/09/2026
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VOV.VN - Cụm công nghiệp Tân Bình 1 hiện có các nhà máy chế biến bột cá thường phát sinh mùi đặc trưng phát tán ra môi trường xung quanh; nước thải phát sinh từ các nhà máy chưa được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của cụm để xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận về triển khai các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tân Bình 1, phường La Gi (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận được phản ánh của công dân về một số nhà máy bột cá hoạt động gây mùi hôi tại Cụm công nghiệp Tân Bình 1.

Theo đó, Sở đã phối hợp lực lượng chức năng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (chủ đầu tư) cùng làm việc với 2 nhà đầu tư thứ cấp đã đi vào hoạt động sản xuất để khảo sát thực tế. Qua đó, nhận định nội dung phản ánh nêu trên là có cơ sở.

Cụm công nghiệp Tân Bình 1 được UBND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014, với tổng diện tích là 50 ha.

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Cụm công nghiệp Tân Bình 1 có các nhà máy chế biến bột cá thường phát sinh mùi đặc trưng, nhất là mùa vụ sản xuất chính từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm

Đến nay, đã thu hút được 8 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó đã có 2 nhà đầu tư thứ cấp đã đi vào hoạt động gồm: Nhà máy chế biến bột cá công suất với 4.900 tấn/năm của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Hiền và Nhà máy chế biến bột cá với công suất 80 tấn/năm của Công ty TNHH MTV Hạ Tân.

Để bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc thu gom, đấu nối nước thải các cơ sở đang hoạt động trong cụm công nghiệp vào hệ thống thu gom, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý và phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

Sau khi hoàn thành, phải có thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải gửi về Sở theo quy định; kết nối, truyền dữ liệu hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải về Sở và các nội dung khác có liên quan theo quy định.

Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung có khả năng tiếp nhận nước thải tại thời điểm dự án đi vào vận hành.

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Đến nay, Cụm công nghiệp Tân Bình 1 đã thu hút được 8 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó đã có 2 nhà đầu tư thứ cấp đã đi vào hoạt động

Đối với 2 nhà đầu tư thứ cấp phải rà soát cải tạo, nâng cấp công trình xử lý khí thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường và hoàn thành chậm nhất đến hết tháng 10/2026.

Việc thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp theo quy định của chủ đầu tư và hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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