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Một tàu cá bị sóng to đánh chìm, chủ tàu kịp thời bơi vào bờ an toàn

Thứ Bảy, 13:04, 12/09/2026
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VOV.VN - Sóng to, nước chảy xiết khiến tàu cá lật chìm khi vào đang cập cửa biển Hồ Lân ở Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ).

Trưa 12/9, UBND xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng tại địa phương đã trục vớt tàu cá BTh 80168 TS bị chìm tại khu vực cửa biển Hồ Lân và đã đưa lên bờ.

Khoảng 3h cùng ngày, tàu cá BTh 80168 TS của ngư dân N.C.D (46 tuổi, trú xã Sơn Mỹ), hành nghề lưới rê, sau khi kết thúc chuyến đánh bắt và trên đường vào cửa biển Hồ Lân thì gặp nạn tại khu vực bãi ngang, cách bờ khoảng 100m. Ông D đã kịp thời bơi vào bờ an toàn. 

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Tàu cá bị sóng đánh chìm. Ảnh: UBND xã Sơn Mỹ

Theo thông tin ban đầu, thời điểm tàu gặp nạn, sóng biển mạnh và dòng nước chảy xiết do nước lũ từ sông Cô Kiều đổ ra cửa biển.

mot tau ca bi song to danh chim, chu tau kip thoi boi vao bo an toan hinh anh 2
Lực lượng chức năng tổ chức trục vớt tàu cá bị chìm. Ảnh: UBND xã Sơn Mỹ

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tân Thắng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Mỹ cùng người dân trong thôn triển khai phương án trục vớt tàu. Tuy nhiên, tàu chìm tại vị trí nước sâu và bị cát bồi lấp nên việc tiếp cận, trục vớt gặp nhiều khó khăn.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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