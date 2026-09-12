Kịp thời cứu nam thanh niên bị lũ cuốn trôi 50m ở Lâm Đồng

Sáng 12/9, Công an xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng công an đã kịp thời phối hợp cứu một người dân bị nước lũ cuốn khi đi qua đoạn đường ngập tại thôn Lập Sơn (khu vực Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ), đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo đó, ngày 11/9, mưa lớn trên địa bàn xã Tân Lập gây ngập cục bộ tại một số khu vực và tuyến đường giao thông. Khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc có một người bị nước lũ cuốn tại thôn Lập Sơn.

Lực lượng chức năng cứu người giữa dòng nước chảy xiết. Ảnh: CALĐ

Ngay sau đó, Công an xã Tân Lập đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, mang theo áo phao, dây cứu hộ, phao bè đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Người gặp nạn là Nguyễn Thanh Nhân (22 tuổi, trú thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, khi đi qua đoạn đường bị ngập, anh Nhân bị dòng nước cuốn ra vị trí cách bờ khoảng 50m và phải bám vào cành cây giữa dòng nước chảy xiết.

Người bị nạn được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: CALĐ

Hiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp, do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố đi qua các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở; chấp hành biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.