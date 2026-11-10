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Tìm thấy người đàn ông mất tích tại đập Bà Mụ sau nhiều giờ cứu hộ

Thứ Ba, 14:06, 10/11/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đồng Nai đã tìm thấy người đàn ông bị rơi xuống nước mất tích tại khu vực đập Bà Mụ, phường Đồng Phú (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đồng Nai cho biết đã tìm thấy người đàn ông bị mất tích khi đi vớt cá tại khu vực đập Bà Mụ (phường Đồng Phú) và tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho lực lượng chức năng cùng gia đình.

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Lực lượng chức năng lặn tìm nạn nhân (ảnh: CNCH)

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 9/11, ông L.V.T. (55 tuổi, ngụ khu phố Tân Hà, phường Đồng Phú) đi câu cá tại khu vực đập Bà Mụ thì không may rơi xuống nước, mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đồng Nai đã khẩn trương huy động Đội Cứu nạn cứu hộ khu vực 14 và Đội 15 với 3 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tổ chức tìm kiếm.

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Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ (ảnh: CNCH)

Thời điểm triển khai công tác cứu hộ gặp rất nhiều bất lợi do thời tiết mưa lớn, gió mạnh, nước dâng cao và tầm nhìn bị hạn chế. Đặc biệt, khu vực mặt nước bị bèo cùng nhiều loại thực vật thủy sinh phủ kín, gây khó khăn lớn cho việc rà soát, xác định vị trí nạn nhân.

Đến 21h cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã rà quét, tìm thấy nạn nhân và đưa lên bờ.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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