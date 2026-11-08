Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích tại thác Voi, Lâm Đồng

Khoảng 7h30 ngày 8/11, lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện thi thể ông L.V.H. (Sinh năm 1985, trú xã Nam Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) tại khu vực nước sâu ở hạ nguồn, cách chân thác Voi khoảng 17km. Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ để phục vụ công tác điều tra, hoàn tất các thủ tục.

Lực lượng chức năng lội dọc dòng suối, tìm kiếm người đàn ông mất tích tại khu vực thác Voi, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 6/11, người dân phát hiện một chiếc điện thoại cùng quần áo nam giới để lại bên bờ vực thác Voi nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tại khu vực hạ nguồn thác Voi, nơi phát hiện thi thể người đàn ông mất tích sau nhiều ngày tìm kiếm.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định ngày 4/11, một người đàn ông đến quán cà phê gần thác Voi, để lại xe máy rồi rời đi, không rõ tung tích. Từ các giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng nghi người mất tích là ông L.V.H. và có khả năng rơi xuống thác, bị nước cuốn trôi nên tổ chức tìm kiếm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.