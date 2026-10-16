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Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích dưới lòng hồ ở Đồng Nai

Thứ Sáu, 14:17, 16/10/2026
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VOV.VN - Sau hơn một ngày lặn tìm trong điều kiện lòng hồ rộng, dòng chảy phức tạp và nhiều chướng ngại vật nguy hiểm, lực lượng cứu hộ tại Đồng Nai đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi rơi xuống hồ sau nhà.

 

Sáng 16/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP. Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bù Đăng (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), TP. Đồng Nai và các lực lượng liên quan tìm thấy thi thể anh V.V.C (38 tuổi, ngụ xã Bù Đăng) tại khu vực lòng hồ thuộc bến đò, thôn Hưng Vượng, xã Bù Đăng (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

tim thay thi the nguoi dan ong mat tich duoi long ho o Dong nai hinh anh 1
Lực lượng chức năng lặn tìm nạn nhân. (ảnh: Bù Đăng)

Trước đó, sáng 15/10, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc anh C. mất tích, nghi bị ngã xuống khu vực lòng hồ phía sau nhà.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn Công an TP. Đồng Nai cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương và các tình nguyện viên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều nguy hiểm và khó khăn do diện tích lòng hồ rộng, mực nước sâu, dòng chảy phức tạp. Phía dưới lòng sông có nhiều hố nước sâu cùng lượng lớn cây gai, bụi rậm, gây cản trở lớn cho công tác lặn tìm và rà soát của các thợ lặn.

Không ngại khó khăn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương đã liên tục lặn tìm, rà soát từng khu vực nghi vấn.

Đến 11h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc và tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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