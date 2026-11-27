Trước đó, từ sơ đồ vị trí Bệnh xá Quân y K20 do một cựu chiến binh cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Trực đã phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 75 (Đội K75), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Sau khoảng 5 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá cũ và 1 hài cốt liệt sĩ tại một vị trí khác trên địa bàn xã.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 cẩn trọng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng đặt Bệnh xá Quân y K20, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực cho biết, các hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực bệnh xá đều được bọc trong tăng, võng dù, kèm theo những lọ thủy tinh penicillin. Tuy nhiên, do nắp các lọ thủy tinh đã bị mục nên chưa thể xác định được thông tin về các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng phối hợp mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Quảng Trực.

Từ kết quả tìm kiếm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định khu vực từng đặt Bệnh xá Quân y K20 có khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Hiện xã Quảng Trực đang phối hợp với Đội K75 tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập.